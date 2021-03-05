Петербургские журналисты обвинили депутатов ЗакСа в организованной травле

В ЗакСе пока не комментировали обвинения со стороны журналистов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В ЗакСе пока не комментировали обвинения со стороны журналистов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Телеканал 78 после выхода в эфир критических материалов столкнулся со странной реакцией местных властей.

Журналисты телеканала 78 заявили, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга организовали против них травлю. Представители СМИ после этого отказываются называть политиков никак иначе как троллями. Стоит пояснить, что в политическом контексте троллями называют тех, кто участвует в организованных информационных кампаниях в социальных сетях.

Противостояние ЗакСа и телеканала началось с того, что журналистов перестали пускать на мероприятия в Мариинском дворце после публикации критических материалов. После этого телеканал обратился в суд, пытаясь отстоять свои права, но закон оказался на стороне парламента.

Это вызвало негодование со стороны журналистов, а депутаты ЗакСа в свою очередь тоже не остались в стороне. Они посвятили судебному разбирательству публикации в социальных сетях, которые, как считают сотрудники телеканала, являются заказными и нужны для того, чтобы опорочить деятельность СМИ.

Телеканал 78 заявляет, что имеет доказательства, когда называет депутатов троллями. Журналисты получили доступ к содержанию переписки закрытого чата депутатов ЗакСа, в котором 3 марта опубликовали призыв прокомментировать решение Октябрьского суда в отказе удовлетворения иска телеканала 78. Также политиков попросили распространить публикации через «онлайн-агитаторы».

Пока что петербургский парламент никак не комментировал заявления телеканала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержанную журналистку в Петербурге отпустили и обязали вернуться уже завтра.