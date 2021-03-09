В АТОР рассказали, когда в Петербурге восстановится турпоток

В АТОР рассказали, когда в Петербурге восстановится турпоток
Турпоток в город на Неве начнет восстанавливаться в апреле. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Туристический поток в Петербург должен восстановиться на 70-80% уже к августу текущего года, считает исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В АТОР напомнили, что из-за закрытых границ Северная столица потеряла 90% потока иностранных туристов. Поэтому сейчас перед властями города и туристическим сообществом стоит задача перезапуска туризма.

По данным ассоциации, турпоток в город на Неве начнет восстанавливаться в апреле.

«По нашим прогнозам, к августу турпоток в город восстановится на 70-80% от привычных объемов», – сообщила Ломидзе.

По ее мнению, сейчас мегаполис должен привлекать туристов такими продуктами, которые продаются «здесь и сейчас». Ломидзе подчеркнула, что АТОР готова оказать Петербургу содействие в плане продвижения и информационной поддержки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пандемии Петербург покажет туристам арт-пространства и современное искусство.

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