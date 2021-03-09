В АТОР рассказали, когда в Петербурге восстановится турпоток

Туристический поток в Петербург должен восстановиться на 70-80% уже к августу текущего года, считает исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР напомнили, что из-за закрытых границ Северная столица потеряла 90% потока иностранных туристов. Поэтому сейчас перед властями города и туристическим сообществом стоит задача перезапуска туризма.
По данным ассоциации, турпоток в город на Неве начнет восстанавливаться в апреле.
«По нашим прогнозам, к августу турпоток в город восстановится на 70-80% от привычных объемов», – сообщила Ломидзе.
По ее мнению, сейчас мегаполис должен привлекать туристов такими продуктами, которые продаются «здесь и сейчас». Ломидзе подчеркнула, что АТОР готова оказать Петербургу содействие в плане продвижения и информационной поддержки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пандемии Петербург покажет туристам арт-пространства и современное искусство.