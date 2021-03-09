Наводнение в Петербурге предотвратят с помощью военного ледокола и буксиров

Ледокол и буксиры проводят обколку льда в акватории Финского залива. Фото: ЗВО

Ледокол и буксиры проводят обколку льда в акватории Финского залива. Фото: ЗВО

Военный ледокол «Буран» и рейдовые буксиры задействовали в работах по предотвращению наводнения в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, ледокол и буксиры проводят обколку льда в акватории Финского залива и местах базирования Балтийского флота и судов обеспечения.

Изменчивая погода привела к подвижкам внутриводного льда и скоплению шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Если не разбить лед, то может случиться зажорное наводнение и уровень воды поднимется на 10%.

Также ледокол «Буран» осуществит ледовую проводку, чтобы помочь гражданским и военным судам, оказавшимся в опасности, выйти в Балтийское море.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 400 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива.