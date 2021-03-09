В Петербурге среда выдастся морозной и ясной

Температура воздуха опустится до минус 22 градусов.

В Санкт-Петербурге в среду, 10 марта, ожидается понижение температуры до минус 22 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-западное УГМС».

Отмечается, что холоднее всего будет ночью и утром. При этом небо будет ясным, а дороги – скользкими. Ветер, гуляющий по улицам Петербурга, разгонится до 2,5 метров в секунду. Спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

Напоминаем, что в последние дни в городе наблюдается похолодание. Ожидается, что погода будет улучшатся к 13 марта – столбик термометра наконец поднимется выше 0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четыре миллиона цветов привезли в Петербург и Ленобласть с начала года. Обычно импортеры заказывали цветы в Эквадоре, Коста-Рике, США, Колумбии, Мексике, Гватемале, Нидерландах, Израиле, Испании, Италии, Армении.