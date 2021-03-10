В Пулково в среду все самолеты вылетят вовремя

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в среду, 10 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также несколько рейсов за рубеж — в Стамбул и Занзибар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за месяц в Пулково осмотрели более 20 тысяч «путешествующих» животных.