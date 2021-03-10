Россиян напугали катастрофически долгим летом

Китайские исследователи спрогнозировали, что в будущем Россию и другие страны в Северном полушарии ждут серьезные изменения климата.

Исследование ученых опубликовано на сайте Phys.org. По данным специалистов, через 80 лет летняя погода в Северном полушарии будет длиться почти полгода, если в мире срочно не примут меры по смягчению последствий изменения климата. Зима же, соответственно, станет короче и теплее.

Один из авторов исследования Юпинь Гуан заявил, что за 60 лет лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зимнее время года сократилось с 76 до 73 дней. Продолжающееся глобальное потепление может привести к тому, что к 2100 году зима будет длиться всего два месяца.

Это может обернуться огромными рисками для окружающей среды и здоровья людей. У животных, к примеру, из-за изменений климата начинаются проблемы с поиском пищи, а преждевременная весна или запоздалые морозы могут испортить урожай. Кроме того, жаркое лето может привести к многочисленным лесным пожарам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые заявили, что биткоины представляют угрозу для климата.