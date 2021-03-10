Пробки на дорогах Петербурга увеличились до 5 баллов утром

Утром на дорогах Северной столицы собрались пятибалльные пробки, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В среду, 10 марта, к 8 часам утра дорожные заторы составляют всего четыре балла. К 9 часам пробки вырастут до шести баллов, после чего загруженность дорог пойдет на спад и достигнет четырех баллов.

Сейчас автомобилисты стоят в пробках на выездах из пригородов, перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе, на Московском проспекте у Парка Победы, на Народной улице. Красным выделены участки на Октябрьской набережной, Якорной улице, у Финляндского вокзала. Также водители толкаются на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», на Светлановской площади и Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей предупредили о новых ограничениях движения.