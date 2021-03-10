Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за эту весну

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за эту весну
Петербуржцы пережили самую холодную весеннюю ночь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ночь с 9 на 10 марта побила температурный рекорд наступившей весны в Петербурге — ночь стала самой холодной с начала марта.

Об этом стало известно сегодня утром. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время температура воздуха в Северной столице доходила до минус 20-22 градусов.

Днем в городе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Восточный ветер будет слабым и умеренным, его скорость составит до 2 метров в секунду. Столбики термометров покажут от минус 9 до минус 11 градусов. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Шушар оставили без горячей воды и отопления в морозы.

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