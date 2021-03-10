Депутаты просят Мишустина выделить 1,5 млрд рублей на достройку НИОКР-центра института им. Иоффе

Петербургские депутаты намерены обратиться к председателю правительства России Михаилу Мишустину, чтобы в Северной столице смогли достроить НИОКР-центр Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН. Из-за корректировки проектной документации было приостановлено финансирование строительства.

Обращение к Михаилу Мишустину в среду, 10 марта, представили на заседании Законодательного Собрания.

Как пояснил депутат Денис Четырбок, сейчас готовность объекта составляет 82%. Предполагается, что институт будет производить современное оборудование в области электроники, оптоэлектроники энергетики и энергосбережения.

Из-за корректировки проектной документации институт не смог получить финансирование в 2020-м году и завершить строительство, как планировалось изначально.

Между тем, заметил Четырбок, промедление с выделением средств приведет к тому, что реализация проекта станет дороже – придется заново проводить конкурсные процедуры, повторные экспертизы.

Сейчас на завершение строительства и закупку оборудования требуется более 1,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что готовящееся обращение к председателю правительства России прокомментировал председатель петербургского ЗакСа. По его словам, учреждение будет способствовать продуктивному промышленному внедрению передовых разработок российских ученых, инженеров и конструкторов, что благоприятно скажется на экономическом развитии России.

Ожидается, что строительство смогут завершить в следующем году, если решение о выделении средств в этом году все же будет принято.