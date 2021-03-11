Петербуржцы проводят утро 11 марта в пятибалльных пробках

Четверг в Петербурге начался с пробок. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП и ремонтные работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 10 минут, сейчас пробки в городе оцениваются на пять баллов. Ближе к 9 утра они должны повыситься до шести баллов, а еще через час — снизиться обратно до четырех.

Самые большие заторы собрались на внутреннем кольце КАД от Кудрово до вантового моста, на Лиговском путепроводе, проспекте Маршала Жукова, Витебском проспекте, Володарском мосту, Малоохтинском проспекте, Красногвардейской площади.

В центре встали площадь Восстания, улица Шкапина у Балтийского вокзала, набережная Обводного канала, набережная Кутузова, Каменноостровский проспект,

Водители толкаются на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», на Светлановской площади, улице Руставели, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей предупредили о новых ограничениях движения.