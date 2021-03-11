В Петербурге рассмотрят законопроект о наказах избирателей

В Петербурге рассмотрят законопроект о наказах избирателей
Законопроект о наказах избирателей подготовили по поручению Макарова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский парламент рассмотрит законопроект «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Документ подготовила фракция «Единая Россия».

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, этот законопроект был разработан по его поручению.

«Я не раз подчеркивал, что прямой диалог власти с гражданами – необходимое условие стабильной политической конструкции. Особенно это важно для законодательной ветви власти», — заявил спикер парламента.

Согласно законопроекту, наказы горожан будут передаваться лично в руки кандидату в депутаты в период избирательной кампании. В дальнейшем эти обращения будут обобщаться и в течение двух месяцев со дня избрания нового созыва парламента на рассмотрение ЗакСа.

Таким образом, право каждого петербуржца быть услышанным в парламенте будет гарантировано законом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты петербургского закса окончательно приняли закон о «балконной амнистии».

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