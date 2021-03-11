Всего за год в Петербурге появилось более 93 тысяч новых адресов

Всего за год в Петербурге появилось более 93 тысяч новых адресов
Значительную часть адресов присвоили квартирам и офисам. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

За прошлый год в Федеральную информационную адресную систему внесли сведения более чем о 93 тысячах объектов на территории Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО), значительную часть адресов присвоили квартирам и офисам — порядка 80% от всех адресов. Еще около 15 тысяч адресов присвоили машино-местам, почти 2 тысячи — земельным участкам и более полутора тысяч дали зданиям и сооружениям.

Согласно законодательству, адрес должен присваиваться каждому объекту капительного строительства, квартире и нежилому помещению, машино-месту и земельному участку.

Всего в прошлом году КИО подготовил свыше 3 тысяч решений в отношении земельных участков и более 2,3 тысячи решений в отношении объектов недвижимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвестор построит медицинский центр в Невском районе и передаст его часть городу.

адреса кио новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Транспортный коллапс на зеленой ветке Петербурга: главное к сегодняшнему часу
В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей
Для травмированных на санках и ватрушках открыли дополнительные отделения в ...
За год в Петербурге появилось больше 93 тысяч новых адресов
Ольга Бузова собралась переезжать к Филиппу Киркорову
Всего за год в Петербурге появилось более 93 тысяч новых адресов
ПМЭФ-2021 состоится на площадке выставочного центра «Экспофорум»
В Петербурге предложили создать мобильную бригаду для вакцинации лежачих больных