Всего за год в Петербурге появилось более 93 тысяч новых адресов

За прошлый год в Федеральную информационную адресную систему внесли сведения более чем о 93 тысячах объектов на территории Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО), значительную часть адресов присвоили квартирам и офисам — порядка 80% от всех адресов. Еще около 15 тысяч адресов присвоили машино-местам, почти 2 тысячи — земельным участкам и более полутора тысяч дали зданиям и сооружениям.

Согласно законодательству, адрес должен присваиваться каждому объекту капительного строительства, квартире и нежилому помещению, машино-месту и земельному участку.

Всего в прошлом году КИО подготовил свыше 3 тысяч решений в отношении земельных участков и более 2,3 тысячи решений в отношении объектов недвижимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвестор построит медицинский центр в Невском районе и передаст его часть городу.