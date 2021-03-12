Петербургские ИТ-специалисты, рабочие и строители стали более востребованы на рынке труда

За февраль количество вакансий в Петербурге выросло на 7%. Фото: unsplash

За февраль количество вакансий в Петербурге выросло на 7%. Фото: unsplash

На рынке труда в Северной столице наблюдается рост спроса на ИТ-специалистов, рабочих и строителей, согласно данным hh.ru.

За февраль количество вакансий в Петербурге выросло на 7%. А за год этот показатель вырос более чем на 30%. Средняя зарплата за февраль в городе немного уменьшилась и держится на уровне порядка 56 тысяч рублей.

Чаще всего работодатели сейчас ищут работников сферы продаж — каждая пятая вакансия в Петербурге приходится на жту сферу. Востребованы менеджеры и специалисты в интернет-магазины.

На втором месте по числу вакансий оказался «ИТ, телеком». Работодатели ищут JavaScript разработчиков, программистов C#/C++, аналитиков данных, Full stack разработчиков, системных администраторов.

Третье место по доле спроса досталось производственной сфере. Здесь требуются инженеры-проектировщики, конструкторы, технологи, операторы технологических линий, специалисты по проверке качества продукции, наладчики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работники из Петербурга и Ленобласти начали бояться сокращений.