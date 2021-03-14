Завершены съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Завершены съемки нового &#171;Бэтмена&#187; с Робертом Паттинсоном
Роберт Паттинсон в образе Бэтмена. Скриншот: YouTube/iVideos

Новостью с поклонниками поделился режиссер фильма.

Режиссер Мэтт Ривз рассказал о завершении съемок фильма «Бэтмен», главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсоном. Он выложил фотографию с подписью «Последний день» в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что снимать ленту начались в январе 2020 года, но процесс был приостановлен из-за начала пандемии коронавируса. Затем съемки несколько раз возобновлялись и приостанавливались – ходили слухом, что инфекцией успел переболеть сам Роберт Паттинсон.

Напоминаем, что выход фильма запланирован на 2 марта 2022 год, то есть до премьеры остался год. Дату вполне могут перенести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вышел первый трейлер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном.

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