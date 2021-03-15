Петербургский сервис «Карта вывесок» собрал более 800 посетителей за 10 дней

Карта вывесок включает около 37 тысяч объектов в Петербурге. Фото: скриншот градостроительного портала Петербурга

Карта вывесок включает около 37 тысяч объектов в Петербурге. Фото: скриншот градостроительного портала Петербурга

Онлайн-сервисом «Карта вывесок» воспользовались более 800 жителей Петербурга за 10 дней с момента запуска.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, онлайн-карту с эстетическими выпусками создал комитет по градостроительству и архитектуре. Сервис начал работать 5 марта. На карте отмечены все вывески, согласованные за последние три года в соответствии с Эстетическим регламентом. Такое разрешение выдается всего на пять лет, поэтому несложно вычислить, законна ли та или иная вывеска.

Если размещение вывески только планируются, в сервисе дадут рекомендации и сведения о наличии вывесок по необходимому адресу. Сейчас на карте значатся около 37 тысяч объектов, сервис будут обновлять каждый месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится сервис для отслеживания вызванной скорой помощи.