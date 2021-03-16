Реконструкцию теплосетей в Колпино обещают завершить на полгода раньше

В зону реконструкции теплосетей в Колпино попадают 157 зданий. Фото: АО "Теплосеть Петербурга"

В зону реконструкции теплосетей в Колпино попадают 157 зданий. Фото: АО "Теплосеть Петербурга"

В Колпинском районе продолжаются работы по реконструкции теплосетей. Сейчас заканчивается модернизация труб вдоль проспекта Ленина и в квартале на улице Братьев Радченко.

Трубы на первом объекте рядом с улицами Павловская и Карла Маркса перекладывают с опережением срока — в настоящий момент сделана половина объема работ. Новые трубы должны прослужить 30 лет. Работы планируется завершить в середине лета.

На втором объекте на улице Братьев Радченко выполнено 40% объема работ. Специалисты должны завершить модернизацию к январю 2022 года.

В зону реконструкции в Колпино попадают 157 зданий, включая пять детских садов, 15 медучреждений, пять школ и 88 жилых домов. Сейчас их обслуживают временные теплосети, сообщается в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют более 158 км теплосетей за 2021 год.