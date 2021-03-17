В Грозном задержали близких бывшего полицейского, который рассказал о пытках и расстрелах в республике

Чеченские силовики задержали в Грозном троих родственников экс-полицейского Сулеймана Гезмахмаева, рассказавшего об истязаниях в республике. Об этом пишет РБК.

Ранее Гезмахмаев рассказал «Новой газете» о пытках и расстрелах в Чечне в 2017 году.

О том, что родных бывшего сотрудника МВД доставили в подразделение полиции, провели беседу, отпустили и выдвинули ультиматум рассказал председатель правления центра «Мемориал» Олег Орлов.

Теперь же на сайте «Мемориала» со ссылкой на односельчан родственников и самого Гезмахмаева сказано, что полиция потребовала у задержанных сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра и заставить его написать письмо, в котором бывший полицейский отречется от своих слов.

В противном случае чеченские силовики пообещали, что «семье будет очень плохо».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пятеро силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне.