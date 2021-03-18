Утренние пробки в Петербурге составили четыре балла

Четверг в Петербурге начался с пробок. Дорожную ситуацию осложняют автомобильные аварии и ремонтные работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 10 минут, сейчас пробки в городе оцениваются на четыре балла. Ближе к 9 утра они должны повыситься до пяти баллов, а еще через час — снизиться обратно до четырех.

Самые большие заторы собрались на внутреннем кольце КАД от Кудрово до вантового моста, на Лиговском путепроводе, проспекте Маршала Жукова и проспекте Стачек, Витебском проспекте, Володарском мосту, Дальневосточном проспекте, Красногвардейской площади.

В центре встали площадь Восстания, набережная Обводного канала, набережная Кутузова, Каменноостровский проспект.

Водители толкаются на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», у Финляндского вокзала, на Светлановской площади, улице Руставели, Кушелевской дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о гололеде и небольшом снегопаде в четверг.