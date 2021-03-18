Родители в Петербурге добились выдачи формы детям, участвующим в олимпиадах

Петербургским родителям пришлось добиваться выдачи форменной одежды для детей, которые участвуют во Всероссийской олимпиаде. Они решили проблему всего за сутки.

Ранее в Центре олимпиад Северной столицы родителям сообщили, что в этом году из-за распространения коронавируса церемонии открытия и закрытия Всероссийской олимпиады школьников пройдут в дистанционном формате и специальная форма детям не потребуется, пишет «Фонтанка».

Родители начали бурно обсуждать сложившуюся ситуацию на петербургском форуме Littleone. Мамы указывали на то, что москвичи и дети из других регионов будут одеты в красивую форму, тогда как маленькие петербуржцы будут незаметны. При этом форма для школьников была подготовлена еще в прошлом году.

Накануне вечером в комитете по образования пообещали, что форма будет выдана всем участникам олимпиады. Сначала форму выдадут командам, участвующим в олимпиаде впервые.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти предложили вызывать в школу родителей детей за репосты Навального.