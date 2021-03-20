В Пулково 20 марта задержали один рейс до Москвы

Самолет до Москвы задержали почти на полтора часа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Самолет до Москвы задержали почти на полтора часа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербурге в городском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, которые купили билеты на рейс до российской столицы.

Об этом стало известно в субботу, 20 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, задержан рейс U6 060 маршрутом Петербург — Москва. Рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 14:50, но его задержали почти на полтора часа. Теперь время вылета назначено на 16:15. Причины задержки рейса не уточняются.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за месяц в Пулково осмотрели более 20 тысяч «путешествующих» животных.