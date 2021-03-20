В Пулково в субботу задержали два рейса по России

Сегодня, 20 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько внутренних рейсов, сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» — перевозчик отправит два рейса из Северной столицы с опозданием.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 060 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 14:50, однако по неизвестным причинам рейс был задержан почти на полтора часа. Теперь вылет назначен на 16:15.

Также задержали рейс U6 624 до Екатеринбурга. Он должен был вылететь в 15:40, но время вылета сдвинули почти на полчаса — самолет отправится в столицу Урала в 16:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что субботние пробки в Петербурге составили всего 1 балл.