Только в первую и третью субботу месяца: в Невском районе Петербурга люди простояли несколько часов за загранпаспортами

В Петербурге в Невском районе Миграционный отдел работал не слишком эффективно. Оперативно предоставить людям их загранпаспорта у отделения не вышло. Об этом пишет сообщество «ВКонтакте» Культурный Петербург».

Возле паспортного стола на улице Седова выстроилась длинная очередь. Возможности попасть внутрь горожане ждали часами.

В интернет попало видео, на котором девушка говорит, что впервые стоит в такой огромной очереди.

Очевидец снимает на телефон, как десятки человек ютятся в небольшом помещении, остальные же, кому не хватило места, вынуждены стоять на ступенях лестницы и на улице. Конца этой вереницы на кадрах невозможно увидеть.

В социальный сетях разозленные люди пишут, что так и не успели попасть на приём.

«Я на улице 50 минут провела. И внутри столько же. И только после жалоб они открыли второе окно, но быстрее особо работать не стали», — рассказала одна из очевидцев происходящего.

Жители района признаются, что подобная ситуация в отделении ОВД на Седова возникает отнюдь не в первый раз.

Потому что выдает паспорта миграционный отдел только в первую и третью субботу месяца с 9 до 12:45, а также по средам в такое же время.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что Грузия открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19.