Сегодня петербургские дворы убирают более шести тысяч дворников

Дворы города будут убирать от снега более шести тысяч дворников. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Дворы города будут убирать от снега более шести тысяч дворников. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

В Жилищном комитете рассказали об уборке внутриквартальных территорий в воскресенье, 21 марта.

Сегодня службы жилищно-коммунального хозяйства работают в усиленном режиме в связи со снегопадом. В первую очередь убирается снег у парадных жилых домов и подъезды к контейнерным площадкам.

На уборку дворов направили 6145 дворников. Помимо лопат и веников, они работают с 625 средствами малой механизации — снегоочистителями, механическими щетками и распределителями противогололедных материалов.

Также на линию вышло более 500 единиц уборочной техники. Перед снегопадом службы обработали дороги во дворах противогололедными материалами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург будет ощущать влияние центральной части циклона, названного немецкими метеорологами «Отто».