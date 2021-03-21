В Пулково в воскресенье задержали один рейс до Москвы

В Пулково в воскресенье задержали один рейс до Москвы
В Пулково задержали один рейс. Фото: скриншот сайта аэропорта

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс. Пассажирам, которые купили билеты на рейс до российской столицы, придется немного подождать.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, задержан рейс U6 060 маршрутом Петербург — Москва. Рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 14:50, но его задержали на 45 минут. Теперь время вылета назначено на 15:25. Причины задержки рейса не уточняются.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители нашли в Пулково ржавый боеприпас времен войны.

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