Автомобилисты Петербурга начали утро понедельника с 4-балльных пробок

Первый день рабочей недели в Северной столице начался с пробок в четыре балла. Дорожную ситуацию осложняют дорожные ремонты и автомобильные аварии.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на девять утра, пробки составляют четыре балла. Через час машин на дорогах станет поменьше и заторы будут всего три балла.

Сейчас движение затруднено в районе Народной улицы и Володарского моста, на пересечении Витебского проспекта и улицы Салова, на Московском проспекте. Серьезная ситуация образовалась в районе метро «Новочеркасская»: водители толкаются на Дальневосточном проспекте, Малоохтинской набережной и Заневском проспекте.

В центре красным выделены участки на набережной Обводного канала, на площади Восстания, Дворцовый мост, дороги у Финляндского вокзала.

Также пробки есть у метро «Черная речка», на Светлановской площади

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с грузовиками перекрыло движение по трассе «Сортавала».