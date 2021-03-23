Завершен первый этап строительства Охтинского коллектора в Петербурге

В Северной столице завершились работы по строительству первой очереди Охтинского коллектора. Торжественную церемонию открытия первого этапа провели во вторник, 23 марта.

Участок Охтинского коллектора строили в рамках инвестиционной программы ГУП «Водоканал Петербурга». Строительство в Красногвардейском районе города началось в 2015 году. За этот период рабочие проложили 7,7 км тоннельных коллекторов различной глубины заложения. На реализацию проекта потратили более 8 млрд рублей. Строительство следующих этапов обойдется еще в 10 млрд рублей. Работы будут продолжаться в ближайшие 10 лет.

Губернатор Александр Беглов заявил в ходе церемонии, что уровень очистки воды в Петербурге составляет 99,5%.

После строительства и запуска коллектора будет прекращен сброс сточных вод в реку Охту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания бывшего вице-губернатора Петербурга построит подводный газопровод у Невской губы за 1 млрд рублей.