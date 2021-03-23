Ремонт развязки «Бронка» затруднит водителям движение по дамбе

Петербургских водителей предупредили об ограничениях движения по автомобильной части дамбы в связи с ремонтом развязки КАД у порта Бронка.

По данным Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), ремонт будут проводить в ночь на среду, 23 марта. Работы начнут в полночь и завершат около восьми часов утра. На время ремонтных работ на съездах транспортной развязки «Бронка» будет заужена полоса движения. В КЗС добавили, что на некоторое время движение могут полностью перекрыть.

Дирекция КЗС принесла извинения за временные неудобства и убедительно попросила водителей следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 25 марта дорожные работы ограничат движение на нескольких улицах.