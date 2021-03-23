Смольный разрешил мигрантам вернуться в Петербург на заработки

Смольный разрешил мигрантам вернуться в Петербург на заработки
В настоящий момент в списке значится всего один работодатель, который может взять на работу мигрантов. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Петербургские власти дали добро на возвращение трудовых мигрантов в город. Смольный опубликовал на сайте список компаний, которые могут устроить на работу иностранцев.

Как следует из проекта постановления с сайта администрации Петербурга, в настоящий момент в списке значится всего один работодатель, который может взять на работу мигрантов, — ООО «Стройкрафт». На сайте компании говорится, что она занимается строительство жилых комплексов.

Распоряжение комитета по труду и занятости еще не подписано.

Напомним, власти запретили въезд в России для гастарбайтеров еще в середине марта прошлого года. Трудовых мигрантов оставили без работы из-за коронавирусной пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице наблюдается существенная нехватка рабочей силы в сфере строительства. Дефицит кадров отмечают как на государственных, так и на частных стройках.

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