В Пулково в среду все самолеты вылетят вовремя

В Пулково в среду все самолеты вылетят вовремя
Аэропорт Пулково работает без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в среду, 24 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также несколько рейсов за рубеж — в Стамбул и Анталью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 550 тысяч клещей в Пулково.

аэропорт новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в среду все самолеты вылетят вовремя
В Ленобласти жителей поселка держит в страхе черный коршун
На Светлановском пьяный водитель врезался в забор
Мать Аршавина вступилась за сына и назвала болезнь Казьминой выдумкой
Юрист рассказал, в каких случаях придется отвечать за чужие долги
Путин отправил в отставку задержанного губернатора Пензенской области
Букмекеры не считают, что у Манижы есть шанс победить на «Евровидении»
Мясников назвал основные причины возникновения рака