Среда в Петербурге будет самым теплым днем с начала года

Среда в Петербурге будет самым теплым днем с начала года
Погода ожидается теплой и сухой. Фото: pixabay

В Северную столицу наконец-то приходят весенние температуры. Сегодня в городе на Неве ожидается потепление до +9 градусов.

Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в среду, 24 марта, за формирование погоды будет отвечать теплый сектор обширного циклона. Он принесет в Петербург облачность с прояснениями, но в то же время погода будет сухой и ветреной.

Сегодня петербуржцы увидят на столбиках термометров значения от +7 до +9 градусов. В Ленобласти прогнозируется до +10 градусов. Этот день будет самым теплым с начала года, побив температурный рекорд этой весны 2 марта, когда в городе потеплело до +5,1 градуса.

Скорость юго-западного ветра достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали теплую весну и лето.

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