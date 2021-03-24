Петербуржцы проводят утро среды в четырехбалльных пробках

Среда в Петербурге началась с пробок. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП и ремонтные работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 20 минут, сейчас пробки в городе оцениваются на четыре балла. Ближе к 9 утра они должны повыситься до пяти баллов, а еще через час — снизиться обратно до четырех.

Самые большие заторы собрались на на Володарском мосту, Лиговском путепроводе, проспекте Маршала Жукова, Витебском проспекте, Володарском мосту, Малоохтинском проспекте, Красногвардейской площади.

В центре встали площадь Восстания, улица Шкапина у Балтийского вокзала, набережная Обводного канала, набережная Кутузова, Каменноостровский проспект, улицы у Финляндского вокзала.

Водители толкаются на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», на Светлановской площади, улице Руставели, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 25 марта дорожные работы ограничат движение на нескольких улицах.