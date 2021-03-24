В Петербурге начали строить Широтную магистраль скоростного движения

Западный скоростной диаметр — объект, реализованный по проекту государственно-частного партнерства, заключенному в 2012 году. До 2020 года город ежегодно выплачивал концессионеру от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Западный скоростной диаметр — объект, реализованный по проекту государственно-частного партнерства, заключенному в 2012 году. До 2020 года город ежегодно выплачивал концессионеру от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

На реализацию проекта выделили 10 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге началось строительство Широтной магистрали скоростного движения. На создание объекта из федерального бюджета выделено 10 миллиардов рублей. Об этом стало известно сегодня, 24 марта, пишет ТАСС.

В эту среду в ходе торжественной церемонии были установлены первые сваи на месте будущей развязки действующей трассы – ЗСД с Витебским проспектом. Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что транспортная магистраль позволит связать Петербург с другими городами – в том числе с Ленинградской областью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на подготовку к соединению ВСД с ЗСД выделят 6,5 млрд рублей. Заказчик работ — комитет по развитию транспортной инфраструктуры.