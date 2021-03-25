Цены на билеты на Петербургский экономический форум подскочили в два раза

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня 2021 года. Фото: сайт ПМЭФ

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня 2021 года. Фото: сайт ПМЭФ

Фонд Росконгресс опубликовал цены на участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. За стандартный пакет участникам придется заплатить 840 тысяч рублей с НДС.

Как сообщается на сайте фонда, стоимость премиального пакета составляет 960 тысяч рублей с НДС. Стоит отметить, что цены на билеты в 2021 году выросли более чем в два раза по сравнению с расценками 2019 года. Тогда стандартный пакет можно было приобрести 350 тысяч рублей, а «премиум» пакет — за 410 тысяч рублей.

Стандартный пакет дает доступ к участию во всех мероприятиях форума, за исключением пленарного заседания и мероприятий, куда участники попадают по приглашению. Также будут доступны зоны делового общения на площадке форума.

Обладатели «премиум» пакета смогут поучаствовать во всех мероприятиях деловой программы, кроме мероприятий, требующих специального приглашения.

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ-2021 почти не осталось мест.