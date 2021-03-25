Петербуржцы установили памятник шаверме в Приморском районе

В Приморском районе петербуржцы заметили на стене нежилого дома памятник «Питерской шаверме».

Об этом жители города рассказали в группе «Наш Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте». Памятник появился на стене здания на Школьной улице, 106. Он представляет собой серую руку, держащую лаваш с начинкой.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях насчет установки такого креатива.

«Ну наконец-то, вот это шедевр! Ренессанс курит, даёшь памятники шаверме по всей стране!», — пишет подписчик. «Очередной акт вандалов», — считает петербурженка.

В пресс-службе районной администрации заявили, что удивлены появлением памятника, и отметили, что это работа уличных художников. Там добавили, что если эта рука с шавермой крепится к фасаду, то уже похоже на вандализм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создали «памятник шаверме» в центре города.