Петербуржцы установили памятник шаверме в Приморском районе

Петербуржцы установили памятник шаверме в Приморском районе
Памятник шаверме на Школьной улице. Фото: скриншот "Наш Приморский район"

В Приморском районе петербуржцы заметили на стене нежилого дома памятник «Питерской шаверме».

Об этом жители города рассказали в группе «Наш Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте». Памятник появился на стене здания на Школьной улице, 106. Он представляет собой серую руку, держащую лаваш с начинкой.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях насчет установки такого креатива.

«Ну наконец-то, вот это шедевр! Ренессанс курит, даёшь памятники шаверме по всей стране!», — пишет подписчик.

«Очередной акт вандалов», — считает петербурженка.

В пресс-службе районной администрации заявили, что удивлены появлением памятника, и отметили, что это работа уличных художников. Там добавили, что если эта рука с шавермой крепится к фасаду, то уже похоже на вандализм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создали «памятник шаверме» в центре города.

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