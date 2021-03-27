В Петербурге прошла акция «Час Земли»

В Петербурге прошла акция &#171;Час Земли&#187;
Дворцовый мост. Фото: Пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

У вокзалов и мостов на один час отключали освещение, но не все.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 марта, прошла международная экологическая акция «Час Земли». В ее рамках была отключена подсветка некоторых домов и мостов в исторической части города.

Известно, что полностью свет отключать не стали, чтобы не подвергать опасности пешеходов и автомобилистов. При этом «главные» здания участие в акции приняли. Напоминаем, что в этом году «Час Земли» провели в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку 40 знаковых зданий. В частности, без света на час останутся здания Зимнего Дворца, Главного Штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Института культуры и Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Биржевой мосты.

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