В Петербурге прошла акция «Час Земли»

У вокзалов и мостов на один час отключали освещение, но не все.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 марта, прошла международная экологическая акция «Час Земли». В ее рамках была отключена подсветка некоторых домов и мостов в исторической части города.

Известно, что полностью свет отключать не стали, чтобы не подвергать опасности пешеходов и автомобилистов. При этом «главные» здания участие в акции приняли. Напоминаем, что в этом году «Час Земли» провели в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку 40 знаковых зданий. В частности, без света на час останутся здания Зимнего Дворца, Главного Штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Института культуры и Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Биржевой мосты.