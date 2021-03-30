Владельцев баров-нарушителей на Рубинштейна ждет уголовная ответственность

В Смольном считают, что для наказания владельцев баров и ресторанов на улице Рубинштейна, нарушающих законы, административной ответственности не достаточно, поэтому теперь их будут привлекать к уголовной.
Почти три десятка заведений общепита работают на главной ресторанной улице Петербурга без необходимых документов. Об этом сообщил первый замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
По словам чиновника, для борьбы с нелегальными рестораторами создадут специальную «дорожную карту» с целью планирования дальнейших мер борьбы с незаконными барами.
Ситов объяснил, что административные наказания совершенно не пугают владельцев нарушающих законы ресторанов и баров. В дальнейшем власти будут обсуждать меры воздействия на нарушителей. По мнению Ситова, улица Рубинштейна не должна препятствовать комфортной жизни петербуржцев.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга сообщили о росте цен в меню перед стартом турсезона.