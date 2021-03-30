Владельцев баров-нарушителей на Рубинштейна ждет уголовная ответственность

В Смольном считают, что для наказания владельцев баров и ресторанов на улице Рубинштейна, нарушающих законы, административной ответственности не достаточно, поэтому теперь их будут привлекать к уголовной.

Почти три десятка заведений общепита работают на главной ресторанной улице Петербурга без необходимых документов. Об этом сообщил первый замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам чиновника, для борьбы с нелегальными рестораторами создадут специальную «дорожную карту» с целью планирования дальнейших мер борьбы с незаконными барами.

Ситов объяснил, что административные наказания совершенно не пугают владельцев нарушающих законы ресторанов и баров. В дальнейшем власти будут обсуждать меры воздействия на нарушителей. По мнению Ситова, улица Рубинштейна не должна препятствовать комфортной жизни петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга сообщили о росте цен в меню перед стартом турсезона.