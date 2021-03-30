Петербургские водители проводят утро вторника в шестибалльных пробках

Вторник в Петербурге начался с пробок. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП и ремонтные работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 25 минут, сейчас пробки в городе оцениваются на шесть баллов. Ближе к 9 утра они должны снизиться до пяти баллов, а еще через час — дойти до четырех.

Самые большие заторы собрались на на Володарском мосту, Лиговском путепроводе, проспекте Маршала Жукова, внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. По традиции стоят выезды из пригородов.

Водители стоят в пробках на Дальневосточном проспекте, Кубинской улице, Витебском и Московском проспектах. В центре красным выделены участки на набережной Обводного канала, площади Восстания, Дворцовом и Благовещенском мостах.

Серьезные проблемы с движением наблюдаются на Литейном проспекте, Литейном мосту и улице Академика Лебедева. Также стоят примыкающие к ним Воскресенская набережная и Арсенальная набережная.

Пробки есть на Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка», на Приморском проспекте, Светлановской площади и перекрестке Гражданского проспекта с проспектом Непокоренных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 27 марта в Петербурге на 1,5 года ограничат движение по Приморскому шоссе.