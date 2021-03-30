Синоптик пообещал потепление до плюс 17 градусов в Петербурге

Совсем скоро петербуржцев ждет теплая погода до плюс 17 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что такого потепления можно ждать во второй половине апреля.

Синоптик рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что перед наступлением тепла петербуржцам придется пережить еще одно похолодание, которое придет в Северную столицу в начале месяца. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля. А днем воздух будет прогреваться до плюс 5-7 градусов.

Уже ко второй половине апреля в городе на Неве ожидается резкое потепление. На улице будет теплее 10 градусов. По словам Колесова, в среднем температура будет доходить до плюс 12-17 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди и тепло: какой будет погода в Петербурге во вторник.