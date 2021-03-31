Аэропорт Пулково работает в среду без отмен и задержек

Аэропорт Пулково работает в среду без отмен и задержек
Все самолеты вылетят вовремя. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 30 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также несколько рейсов за рубеж — в Стамбул, Анталью, Минск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали россиянку, которая привезла из Амстердама флакон с наркотиками.

аэропорт новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аэропорт Пулково работает в среду без отмен и задержек
Названа причина отключения света в домах Приморского района
Мурашко опроверг приближение третьей волны коронавируса в России
Решетова упала в обморок во время съемок шоу
Россиянам объяснили, как пассивно получать сто тысяч рублей в месяц
Министр здравоохранения Мурашко привился от коронавируса
Эксперт перечислил смертельно опасные ошибки хозяев кошек
В дома в Приморском районе вернули свет