Аэропорт Пулково работает в среду без отмен и задержек

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 30 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также несколько рейсов за рубеж — в Стамбул, Анталью, Минск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали россиянку, которая привезла из Амстердама флакон с наркотиками.