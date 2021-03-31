В пандемию в Петербурге возросло количество детских суицидов

Анна Митянина. Фото: gov.spb.ru
Митянина поддержала запрет негативного контента в качестве одной из мер борьбы с детскими самоубийствами. Фото: Смольный

Число суицидов среди детей в Петербурге за год выросло в пять раз. Причиной называют пандемию коронавируса, ограничительные меры по COVID-19 и конфликты.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина выступила 31 марта на заседании ЗакСобрания с отчетом по статистике детских суицидов. По данным детского омбудсмена, если в 2019 году в городе было зафиксировано три случая самоубийства среди детей, то в 2020 году их было 16.

Она связывает рост суицидов с пандемией и ограничениями, усугубившими конфликты в семьях и внутреннее состояние подростков. Также, по мнению Митяниной, причиной могли быть проблемы в школе и со сверстниками.

Омбудсмен поддержала запрет негативного контента в качестве одной из мер борьбы с детскими самоубийствами. Она напомнила о смерти подростка, который был поклонником уже запрещенного аниме «Тетрадь смерти».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи в Петербурге завели дело о доведении до самоубийства после смерти 16-летнего подростка.

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