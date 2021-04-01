Число заявлений на прием в первые классы в Петербурге превысило 23,5 тысячи

С четверга, 1 апреля, в Северной столице открылась запись на прием детей в первые классы. К 13 часам петербуржцы подали более 23,5 тысяч заявлений.

Об этом сообщает городской комитет по образованию. С полуночи у петербуржцев появилась возможность подать заявление на зачисление будущих школьников в первые классы через портал Госуслуги. В половину десятого утра в городе открылись МФЦ «Мои документы», где родители могут подать заявление лично.

По данным на 13:00, горожане подали 23 507 заявлений. При этом 19 347 из них подали онлайн через госуслуги, в 4160 заявлений оформили в многофункциональных центрах.

При этом 42 родителя поторопились с подачей заявления и отправили его еще до полуночи. Теперь они будут вынуждены ждать официального отказа и только после этого подавать новое заявление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девочке-сироте помогут попасть в «элитную» школу.