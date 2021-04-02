Официант, избивший посетителя кафе на Маршала Жукова, стал фигурантом уголовного дела

Официант, избивший мужчину, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в избиении посетителя кафе.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта. В отдел полиции поступило сообщение из больницы об оказании медпомощи 40-летнему мужчине, поступившему с различными травмами. Водитель сети спортивных магазинов самостоятельно обратился в медучреждение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавший рассказал, что он был избит неизвестными у одного из кафе на проспекте Маршала Жукова. Причиной потасовки стала ссора.

В четверг, 1 апреля, правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний гражданин Средней Азии, работающий официантом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотруднику кафе назначено обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморье шестиклассницы в заброшенном здании избили сверстницу и сняли это на телефон.