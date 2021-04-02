Илона Маска пригласили летом в Петербург

Маск пока не сказал, приедет ли. Фото: скриншот Instagram

Маск пока не сказал, приедет ли. Фото: скриншот Instagram

Предприниматель может приехать в Россию, чтобы принять участие в конференции.

Исполнительный директор Международной астронавтической федерации (МАФ) Кристиан Файхтингер рассказал, что пригласил на мероприятие предпринимателя и инженера Илона Маска. Он считает, что Маск вполне может приехать в Санкт-Петербурге летом 2021 года.

Файхтрингер заявил, что уже отправил соответствующее приглашение предпринимателю. Он дважды принимал участие в конференциях и, возможно, согласиться еще раз. Напоминаем, что речь идет о Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021.

До этого мероприятие ни разу не проходило в России, пример ее Санкт-Петербург. До этого конференции проходили в Китае в 2017 году и в США в 2012 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск по-русски отреагировал на новость про хакера из России, атаковавшего Tesla.