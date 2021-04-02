У «Газпром Арены» введут ограничения движения транспорта 5 апреля

Ограничения связаны с проведением футбольного матча.

В Санкт-Петербурге у стадиона «Газпром Арена» 5 апреля введут ограничения движения транспортных средств. Они будут связаны с проведением футбольного матча – через несколько дней запланирована встреча «Зенита» и «Химок» в рамках Премьер-Лиги. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

В течение всего дня нельзя будет ездить по улице Савиной в нескольких направлениях, на дорогах установят соответствующие дорожные знаки. Также ограничения коснутся улицы Рюхиной, набережной Мартынова и Яхтенной улицы. Автомобилистам стоит ознакомиться с более подробной информацией, чтобы заранее распланировать свой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал о готовности «Зенита» к игре с «Химками». В игре, по всей вероятности, будут участвовать Малком с Себастьяном Дриусси. Они работают в общей группе.