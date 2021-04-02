В Петербурге учителей вынудили установить приложение госканала «Санкт-Петербург»

В Северной столице учителей обязали скачать себе на девайсы приложение телеканала «Санкт-Петербург» для того, чтобы убедиться в его исправности. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Данное распоряжение было направлено сотрудникам школ в некоторых районах Петербурга.
В сообщении, которое было отправлено учителям школ, указали, что после установки этого приложения необходимо доложить.
Также в сообщении отмечается, что это поручение вице-губернатора Петербурга.
При этом, в письме говорится, что сразу после отчета, только что установленное приложение, можно стереть с телефона.
Позднее вице-губернатор Александр Бельский согласился с тем, что учителей попросили скачать приложение.
Бельский объяснил это тем, что для максимальной нагрузке приложения решили привлечь бюджетников. Однако, по словам Бельского, обязательным это поручение ни в коем случае не было.
Вице-губернатор допускает, что подобное недопонимание могло возникнуть в определенных учреждениях.
Напомним, что каналом «Санкт-Петербург» владеет ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Данная организация является полной собственностью комитета имущественных отношений города.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы обязали засчитать учительнице начальных классов более шести лет стажа работы и назначить досрочную страховую пенсию по старости.