В Петербурге учителей вынудили установить приложение госканала «Санкт-Петербург»

Учителей обязали скачать, а потом удалить приложение. Фото: unsplash

Учителей обязали скачать, а потом удалить приложение. Фото: unsplash

В Северной столице учителей обязали скачать себе на девайсы приложение телеканала «Санкт-Петербург» для того, чтобы убедиться в его исправности. Об этом сообщает «Фонтанка.​​ру».

Данное распоряжение было направлено сотрудникам школ в некоторых районах Петербурга.

В сообщении, которое было отправлено учителям школ, указали, что после установки этого приложения необходимо доложить.

Также в сообщении отмечается, что это поручение вице-губернатора Петербурга.

При этом, в письме говорится, что сразу после отчета, только что установленное приложение, можно стереть с телефона.

Позднее вице-губернатор Александр Бельский согласился с тем, что учителей попросили скачать приложение.

Бельский объяснил это тем, что для максимальной нагрузке приложения решили привлечь бюджетников. Однако, по словам Бельского, обязательным это поручение ни в коем случае не было.

Вице-губернатор допускает, что подобное недопонимание могло возникнуть в определенных учреждениях.

Напомним, что каналом «Санкт-Петербург» владеет ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Данная организация является полной собственностью комитета имущественных отношений города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы обязали засчитать учительнице начальных классов более шести лет стажа работы и назначить досрочную страховую пенсию по старости.