Зеленский и Байден оценили обострение в Донбассе

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский поговорили об накаленной ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

При этом, лидеры государств не оставили без внимания вопрос усиления российских военных в приграничных районах и различные подходы обоюдных отношений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден убедил украинского лидера Владимира Зеленского, что Америка и дальше будет держать удар с Киевом «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина для России враг, а Белоруссия «холуй». Высказывание Кравчука оказалось аллюзией к словам русского писателя Александра Солженицына.