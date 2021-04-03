На ток-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони «Comment Out» случился очередной скандал.

Певица и актриса Анна Седокова принимала участие в шоу «Comment Out». Ее заданием было написать сообщение в Instagram бизнесмену Олегу Тинькову.

При этом, необходимо было подтрунить над его онкологическим заболеванием.

«Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время — заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя», -написали в комментарии.

Ведущий шоу Владимир Маркони уговорил Седокову написать, и сказал, что Тиньков все поймет и не обидится.

Так как он сам объявлял о ремиссии и уже давно живет полноценно.

Украинская исполнительница изначально сильно сомневалась и не хотела выполнять это задание, но позже взяла себя в руки, написала комментарий, заявив, что обязательно организует сбор средств для больных раком людей.

Телеграм-канал «Закулисье» заявил, что авторы шоу совсем не казниться. И история с протестами в Беларуси ничему их не научила.

Отмечают, что создатели шоу хотят произвести, как можно больший фурор.

Напомним, что ранее в декабре 2020 года основатель TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», Олег Тиньков сообщил, что у него наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга.

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