Движение на КАД в районе Мурино ограничат на четыре дня

На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино на четыре дня перекроют одну полосу движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водителям будет недоступна четвертая полоса движения на участке между развязкой с проспектом Культуры и развязкой с дорогой на Матоксу. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Движение будет ограничено с 4 по 8 апреля. В это время там будут проводить работы по уборке смета в разделительной полосе.

Автомобилистов предупредят об ограничении движения временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Информацию о перекрытии выведут на табло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителям Петербурга рассказали о новых ограничениях движения.