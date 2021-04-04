На участке КАД у Пулковского шоссе перекроют одну полосу

На участке внутренней стороны КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД ограничат движение.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», водителям запретят проезд по одной полосе движения. Ограничения продлятся с 4 по 8 апреля. В это время на разделительной полосе будут убирать смет.

Будет перекрыта четвертая полоса. На первой, второй и третьей автомобилистам ограничат скорость движения до 50 километров в час.

Работы согласованы, их будут проводить круглосуточно. Петербуржцам принесли извинения за неудобства.

Водителей предупредят об ограничениях с помощью временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации. Информацию о перекрытии выведут на табло КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на КАД в районе Мурино ограничат на четыре дня.