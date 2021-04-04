МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра до 15 м/с

Петербургские спасатели предупредили жителей города, что сегодня днем усилится ветер. Об этом сообщили в городском главке МЧС.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер усилится с 13-16 часов дня. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ведомстве петербуржцам посоветовали закрыть окна, убрать вещи с открытых балконов, отогнать машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабых конструкций. Также горожанам порекомендовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 4 апреля выпадет мокрый снег и потеплеет до +7 градусов. На погоду в городе начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.